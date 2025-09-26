На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти жители годами жаловались на подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя

78.ru: в Ленобласти на подозреваемого в продаже суррогата не раз жаловались
true
true
true
close
Прокуратура Ленинградской области

Жители Ленобласти многократно жаловались на подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя, которым отравились более десяти человек. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на местную жительницу.

По словам женщины, у мужчины было прозвище «Боец». Всем желающим он якобы продавал самогон, в том числе и тем, у кого не было денег – средства покупатели отдавали, когда появлялась возможность. При этом цена на его алкоголь была дешевле, чем на водку.

При этом, по словам местной жительницы, люди не раз обращались в администрацию, но мужчина продолжал торговать.

«И жена знала, продавала, с балкона продавали. Они творили тут чудеса. Администрация наша ничего не решала», – рассказала женщина.

Отравление алкоголем произошло в городе Сланцы в Ленобласти. После употребления 19 человек не выжили.

Как полагают сотрудники правоохранительных органов, алкоголь продавал 78-летний Николай Бойцов, его уже задержали. Пять лет назад его штрафовали за продажу суррогата.

Ранее в Ленобласти у одного из отравившихся алкоголем нашли записку с именем самогонщика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами