В Ленобласти жители годами жаловались на подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя

78.ru: в Ленобласти на подозреваемого в продаже суррогата не раз жаловались

Жители Ленобласти многократно жаловались на подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя, которым отравились более десяти человек. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на местную жительницу.

По словам женщины, у мужчины было прозвище «Боец». Всем желающим он якобы продавал самогон, в том числе и тем, у кого не было денег – средства покупатели отдавали, когда появлялась возможность. При этом цена на его алкоголь была дешевле, чем на водку.

При этом, по словам местной жительницы, люди не раз обращались в администрацию, но мужчина продолжал торговать.

«И жена знала, продавала, с балкона продавали. Они творили тут чудеса. Администрация наша ничего не решала», – рассказала женщина.

Отравление алкоголем произошло в городе Сланцы в Ленобласти. После употребления 19 человек не выжили.

Как полагают сотрудники правоохранительных органов, алкоголь продавал 78-летний Николай Бойцов, его уже задержали. Пять лет назад его штрафовали за продажу суррогата.

Ранее в Ленобласти у одного из отравившихся алкоголем нашли записку с именем самогонщика.