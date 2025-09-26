Росфинмониторинг зафиксировал рост несовершеннолетних среди дропперов

Росфинмониторинг: в дропперские сехмы все чаще вовлекают детей

В дропперские схемы все чаще стали вовлекаться несовершеннолетние. Об этом заявила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева в ходе XXII Международного банковского форума, передает ТАСС.

«Видим, что все больше вовлекается несовершеннолетних», — отметила она.

Бобрышева уточнила, что к незаконной деятельности привлекается молодежь от 14 лет.

Дропперы — это посредники в мошеннических схемах. Они получают на свои счета украденные средства и затем либо обналичивают их, либо переводят дальше (по цепочке).

Также она заявила, что дропперы используют новую схему с нотариальными доверенностями для открытия счетов в банках. Объем таких операций уже достиг десяти тысяч, следует из информации Росфинмониторинга.

В конце августа сообщалось, что студентка столичного вуза стала дропером аферистов после того, как ее обманули.

Ранее пожилая петербурженка отдала накопления в трех валютах, испугавшись обыска.