Россиян предупредили о новой схеме мошенников для открытия счетов в банках

Дропперы используют новую схему с доверенностями для открытия счетов в банках
true
true
close
Global Look Press

Дропперы используют новую схему с нотариальными доверенностями для открытия счетов в банках, заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Галина Бобрышева на XXII Международном банковском форуме, пишет ТАСС.

«Видим, что появляются новые схемы. Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию, например, доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно открывать счета и получать банковские карточки. Все это понятно. Цель — транзит, и в конечном счете — обналичивание», — сказала она.

Объем таких операций уже достиг десяти тысяч, следует из информации Росфинмониторинга.

В конце августа сообщалось, что студентка столичного вуза стала дропером аферистов после того, как ее обманули. Мошенники представились сотрудниками министерства образования и попросили код из сообщения, чтобы обновить списки студентов.

Позже злоумышленники представлялись сотрудниками разных органов. Они убедили девушку в том, что ее аккаунт на «Госуслугах» был взломан, в результате она отдала им 85 тысяч рублей и провела дома у родственников «обыск», после которого отдала аферистам $700. Спустя время, напуганная угрозами неизвестных, она забрала деньги у семи человек, которые также оказались студентами московских вузов.

Ранее пожилая петербурженка отдала накопления в трех валютах, испугавшись обыска.

