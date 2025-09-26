На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студент колледжа обокрал девять домов, чтобы произвести впечатление на возлюбленную

В Индии юноша обокрал девять домов, чтобы впечатлить возлюбленную
Shutterstock

В Индии 19-летний студент колледжа совершил девять краж ради того, чтобы произвести впечатление на возлюбленную. Об этом сообщает Times of India.

Все инциденты происходили в ночное время в городе Нагпуре — юноша по имени Наман Пете, студент первого курса, проникал в жилые дома и совершал кражи в различных районах города, включая Белтароди, Худкешвар, Аджни, Саккардару и Пратап Нагар.

Юношу поймали после одного из ограблений, когда анализ записей с камер видеонаблюдения помог идентифицировать его личность. По данным следствия, молодой человек признался в девяти таких эпизодах.

Добытые преступным путем деньги подозреваемый тратил на дорогие подарки и развлечения для своей подруги, пытаясь произвести на нее впечатление. Отмечается, что девушка любит вести роскошный образ жизни.

Молодой человек задержан, у него изъяли похищенное. В данный момент прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мужчина угнал грузовик из карьера в Забайкалье, чтобы увидеться с возлюбленной.

