Мужчина угнал грузовик из карьера в Забайкалье, чтобы увидеться с возлюбленной

В Чите мужчина угнал грузовик, чтобы уехать к подруге, и бросил машину

В Чите поймали угонщика грузовика, который использовал большегрузную технику ради поездки к возлюбленной. Об этом сообщает УМВД Забайкалья.

В полицию поступило сообщение об угоне грузового автомобиля с территории карьера в Черновском районе. Благодаря камерам правоохранители установили, что инцидент произошел в ночное время. В список подозреваемых попали работников организации, которые были недавно уволены и имели доступ на территорию.

Внимание стражей порядка привлек читинец 1997 года рождения, в прошлом имевший проблемы с законом. Его нашли в одном из дачных кооперативов, прибыв на место, правоохранители обнаружили угнанный грузовик и задержали угонщика.

Мужчина признался, что угнал большегруз, чтобы съездить к подруге, но застрял в грязи и бросил машину. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Угон».

