Россияне стали чаще смотреть короткие сериалы

С начала 2025 года количество пользователей сервисов для просмотра микродрам выросло в 4 раза, а среднее время просмотра увеличилось в 2,3 раза, следует из результатов исследования Yota на основе обезличенных данных.

Самым популярным сервисом коротких сериалов, по данным исследования, стал ShortTV (число пользователей выросло в 10 раз), второе место – DramaBox (рост на 70%), а третье – MoboReels (рост в 13 раз).

Исследование показало, что чаще всего сервисами с вертикальными сериальными драмами пользуются люди в возрасте 26-45 лет (53% зрителей). Люди старше 26 лет чаще выбирают ShortTV, а люди 14-25 лет – ShortTV и DramaBox.

Аналитики Yota также выяснили, что пользователи из Химок в среднем тратят на короткие сериалы 68 минут в месяц. В пятерку городов-лидеров по просмотру также попали Сургут (57 минут), Волжский (55 минут), Мытищи (49 минут) и Калуга (47 минут).

Напомним, вертикальные сериальные драмы — новый формат контента, пришедший из Китая и оптимизированный для мобильного потребления. Эпизоды длятся от одной до трех минут и объединяются в сериалы по 60-90 серий.