Омские подростки поставили на колени школьника-инвалида и избили

В Омской области следователи разбираются в инциденте с избиением 17-летнего инвалида. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По информации ведомства, в конфликте участвовали подростки в возрасте 14-15 лет. Как сообщают местные СМИ, среди них были девушки.

На кадрах заметно, как несколько подростков поставили инвалида на колени и заставили извиняться. Ему нанесли несколько ударов в момент, когда он пытался убежать. Спустя несколько секунд он подошел к своему велосипеду, но несовершеннолетние стали хватать транспортное средство, из-за чего подросток стал плакать.

Известно, что молодые люди раньше были в одной компании с инвалидом. По словам одной из запечатленных школьниц, пострадавший ходил за ними и «показывал свои прелести». Помимо этого, школьник якобы пнул ее в живот.

После того как видео попало в соцсети, следователи организовали проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий вынесут процессуальное решение.

Ранее в Москве пьяный мужчина нанес инвалиду 170 ударов топором и другими предметами.