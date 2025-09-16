На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Омские подростки поставили на колени школьника-инвалида и избили

В Омской области подростки напали на 17-летнего инвалида
true
true
true
close
СУ СК РФ по Омской области

В Омской области следователи разбираются в инциденте с избиением 17-летнего инвалида. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По информации ведомства, в конфликте участвовали подростки в возрасте 14-15 лет. Как сообщают местные СМИ, среди них были девушки.

На кадрах заметно, как несколько подростков поставили инвалида на колени и заставили извиняться. Ему нанесли несколько ударов в момент, когда он пытался убежать. Спустя несколько секунд он подошел к своему велосипеду, но несовершеннолетние стали хватать транспортное средство, из-за чего подросток стал плакать.

Известно, что молодые люди раньше были в одной компании с инвалидом. По словам одной из запечатленных школьниц, пострадавший ходил за ними и «показывал свои прелести». Помимо этого, школьник якобы пнул ее в живот.

После того как видео попало в соцсети, следователи организовали проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий вынесут процессуальное решение.

Ранее в Москве пьяный мужчина нанес инвалиду 170 ударов топором и другими предметами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами