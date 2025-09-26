ВМС Великобритании планируют защитить подводные кабели и подлодки

Систему защиты подводных кабелей и подлодок хотят создать в Великобритании, она получит название «Атлантический бастион». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей британских ВМС.

Представители военно-морских сил стремятся получить финансирование на создание нового оборонительного кольца сенсоров и подводных дронов, говорится в публикации.

Данная инициатива рассматривается на фоне опасений насчет возможных диверсий против инфраструктуры Великобритании, отмечает издание.

17 сентября сообщалось, что у президента России Владимира Путина есть «довольно хорошая карта» в виде сетей подводных кабелей Великобритании, которые представляют «потенциально уязвимое место для атаки». Через сети происходят важнейшие гражданские и военные коммуникации, а также передача газа и электроэнергии. В то же время «сложно постоянно следить за сотнями миль подводных кабелей, из-за чего они становятся уязвимыми для диверсий».

Ранее Microsoft зафиксировала повреждение международных кабелей в Красном море.