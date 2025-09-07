Пользователи Microsoft Azure могут столкнуться с проблемами из-за повреждения кабелей

В Microsoft сообщили о повреждении международных подводных кабелей в Красном море

Пользователи облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure могут столкнуться с проблемами из-за повреждения подводных кабелей в Красном море. Об этом сообщили в Microsoft.

«Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей», — говорится в сообщении.

Для восстановления кабелей потребуется время. Причину повреждения компания называть не стала.

Недавно американская корпорация Google и чилийская государственная компания Desarrollo País, занимающаяся инфраструктурными проектами, подписали соглашение о прокладке оптоволоконного кабеля до Австралии. Кабель объединит регион Вальпараисо с Австралией посредством кабеля длиной более чем 14 тыс. км.

До этого сообщалось, что компания Google проведет подводный оптоволоконный кабель Umoja, который станет первым кабелем, соединяющим Африку и Австралию.

Ранее кабель связи повредили в Мариуполе во время съемок художественного фильма.