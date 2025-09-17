Стало известно о «хорошей карте» Путина против Великобритании

У президента России Владимира Путина есть «довольно хорошая карта» в виде сетей подводных кабелей Великобритании, которые представляют «потенциально уязвимое место для атаки». Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на экспертов.

В материале отмечается, что через сети происходят важнейшие гражданские и военные коммуникации, а также передача газа и электроэнергии. В то же время «сложно постоянно следить за сотнями миль подводных кабелей, из-за чего они становятся уязвимыми для диверсий», говорится в тексте.

«Эксперты предупреждают, что у России есть «довольно хорошая карта» важнейшей британской сети подводных кабелей, которая потенциально представляет Владимиру Путину «уязвимое место» для атаки», — пишет Sky News.

По оценкам аналитиков, нужно трезво оценивать риски и последствия, которые заключаются в том, что «атака такого рода нанесет серьезный удар» по Великобритании.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее в США заявили, что Путин «тычет большим пальцем в глаз НАТО».