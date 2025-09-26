На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа специя, которая увеличивает нагрузку на сердце

Врач Афонина: избыточное употребление соли усиливает нагрузку на сердце
true
true
true
close
Shutterstock

Соль играет важную роль в работе организма, однако ее чрезмерное употребление чревато серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Армине Афонина.

«Когда соли в организме становится слишком много, у человека могут появляться сухость во рту, постоянная жажда, ощущение слабости, дискомфорт в области поясницы, отеки. Также характерны повышение давления свыше 140/90 мм рт. ст., головные боли, учащенное мочеиспускание, трудности с концентрацией внимания», — перечислила специалист.

Она добавила, что избыток соли способствует задержке жидкости в организме и, как следствие, усиленной нагрузке на сердце. В результате возрастает риск артериальной гипертонии, которая значительно ускоряет изнашивание сердечной мышцы. Это, в свою очередь, повышает вероятность инфарктов и инсультов.

Помимо сердечно-сосудистой системы, соль вредит и почкам. Как отмечал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев, когда соленой пищи в рационе слишком много, почки вынуждены работать в усиленном режиме, что со временем приводит к ухудшению их функций и задержке жидкости в организме. Оптимальная норма, по его словам, — не более 5 г соли в сутки.

Ранее врач рассказала, какие продукты вредят мужскому здоровью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами