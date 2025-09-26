Названа специя, которая увеличивает нагрузку на сердце

Соль играет важную роль в работе организма, однако ее чрезмерное употребление чревато серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Армине Афонина.

«Когда соли в организме становится слишком много, у человека могут появляться сухость во рту, постоянная жажда, ощущение слабости, дискомфорт в области поясницы, отеки. Также характерны повышение давления свыше 140/90 мм рт. ст., головные боли, учащенное мочеиспускание, трудности с концентрацией внимания», — перечислила специалист.

Она добавила, что избыток соли способствует задержке жидкости в организме и, как следствие, усиленной нагрузке на сердце. В результате возрастает риск артериальной гипертонии, которая значительно ускоряет изнашивание сердечной мышцы. Это, в свою очередь, повышает вероятность инфарктов и инсультов.

Помимо сердечно-сосудистой системы, соль вредит и почкам. Как отмечал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев, когда соленой пищи в рационе слишком много, почки вынуждены работать в усиленном режиме, что со временем приводит к ухудшению их функций и задержке жидкости в организме. Оптимальная норма, по его словам, — не более 5 г соли в сутки.

