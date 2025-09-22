Россиян предупредили о наиболее разрушительных для почек привычках

Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев в беседе с «Газетой.Ru» перечислил привычки, разрушающие почки.

Одной из них, по его словам, является недостаточное потребление воды, которая необходима почкам для полноценной работы и выполнения своей основной задачи — выведения токсинов и лишней жидкости.

«При нехватке жидкости приток крови к почкам снижается, и они перестают выполнять свою функцию в полном объеме. Это может послужить причиной начала проблем с ними. Но важно помнить, что чрезмерное потребление воды тоже небезопасно. Взрослому человеку оптимально выпивать около 8–10 стаканов в день», — пояснил специалист.

Вред почкам наносит и переизбыток соли. Когда ее слишком много в рационе, почки вынуждены работать в усиленном режиме, что со временем приводит к ухудшению их функций и задержке жидкости в организме. Кроме того, излишек соли может повышать содержание белка в моче, что негативно отражается на работе этого органа. Оптимальная норма — не более 5 г соли в сутки.

Не менее опасной привычкой Богатырев назвал регулярный прием обезболивающих препаратов, которые ухудшают приток крови к почкам. А их длительное и бесконтрольное использование может закончиться острой почечной недостаточностью и другими тяжелыми патологиями.

Вред наносит и привычка долго терпеть с походом в туалет при полном мочевом пузыре. Это не только повышает нагрузку на почки, но и создает условия для развития инфекций мочевыводящих путей.

«Курение и употребление алкоголя также нельзя исключать из списка факторов риска. Эти привычки подрывают здоровье всего организма, а почки страдают одними из первых», — подчеркнул врач.

Специалист также напомнил, что полноценный сон играет ключевую роль в поддержании здоровья почек. Его нехватка может приводить к повышению артериального давления и закупорке сосудов, создавая условия для развития хронических заболеваний.

