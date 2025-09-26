Учителя отказались от премий за успехи школьников

Вместо стимулирования учителям нужны нормальные зарплаты и достойные условия труда, поэтому вводить в российских школах премии за успехи детей не нужно. Это неоправданно, так как объяснять хорошую успеваемость ребенка только работой конкретного учителя весьма спорно – на это влияет масса факторов, включая семейную обстановку, заявил НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Никто не сможет сказать, каков вклад конкретного учителя в результаты ученика. Школьников учит не один учитель. Ученики приходят в школу из разных семей, с разным уровнем подготовки, с разными способностями. Влияет на их успеваемость не только школа, но и родители, окружение, семья», — объяснил Луховицкий, добавив, что странно обвинять одного лишь учителя, если ребенок получает одни «тройки».

По мнению специалиста, гораздо полезнее было бы организовать систему образования таким образом, чтобы учителя не получали постоянно новые указания касательно своих обязанностей и не гадали, что еще придумают власти региона или муниципалитета. Это не помогает, а лишь усложняет работу педагогов, заключил эксперт.

Напомним, в столичном департаменте образования и науки сообщили, что внедряют в школах Москвы механизмы, которые будут стимулировать педагогов к достижению более высоких результатов учеников — что позволит Москве оставаться в лидерах по качеству образования. Оценивать вклад каждого работника образования будут внутри объединения учителей для учебно-методической работы. Выплаты будут распределяться исходя из показателей детей на независимых диагностиках, а также ЕГЭ и ОГЭ.

Ранее российские учителя потребовали зарплату не ниже двойного МРОТ за ставку.