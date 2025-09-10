Российские учителя потребовали зарплату не ниже двойного МРОТ за ставку

Сегодня в столице учителя в среднем зарабатывают по 100 тыс. рублей в месяц, однако в регионах зарплата зачастую сопоставима с уровнем минимального размера оплаты труда. Чтобы убрать такой перекос, необходимо установить зарплату педагогам в размере двух МРОТ, заявила НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.

«У нас сейчас есть требование: два МРОТ за ставку, это как минимальный размер оплаты, — подчеркнула она. — Если МРОТ – 22 400 рублей, человек, отработавший 18 часов в неделю, должен получать не меньше 44 800 рублей».

Сверх этой зарплаты педагогам следует начислять надбавки за переработки, добавила Мирясова, подчеркнув, что эта инициатива обсуждается уже много лет, и большинство преподавателей ее поддерживают.

Сегодня же, в зависимости от региона, разброс по зарплатам учителей может быть достаточно широким. Так, например, самые низкие зарплаты получают педагоги республик Северного Кавказа, а также Ивановской, Вологодской областей, отметила эксперт. По ее словам, там в среднем учителя зарабатывают до 45 тыс. рублей в месяц, в то же время в Москве это не менее 100 тыс. рублей в месяц.

До этого руководитель фракции »Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов и глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложили ввести в РФ прогрессивную оплату труда для школьных учителей. Это так называемый дифференцированный подход, который предусматривает, что за нагрузку 1,5 ставки будет начисляться 170% оклада, за две ставки – 240% и так далее.

Ранее в Госдуме призвали уравнять зарплаты учителей по всей России.