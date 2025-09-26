Психолог раскрыла пользу ассертивности для предотвращения конфликтов

Ассертивность – это навык выражения мыслей и чувств без задевания чужих границ и конфликтов. Это наиболее сбалансированный тип общения, который позволяет учитывать точки зрения обоих собеседников, не унижая ничье достоинство. Такая техника крайне важна в ситуациях, где нужно быть честным, но при этом избежать риска быть осужденным или отвергнутым, объяснила 360.ru консультант по стратегическому и антикризисному управлению, кандидат психологических наук, гендиректор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная.

«Мы все сталкиваемся с ситуациями, когда необходимо сказать правду, выразить несогласие или отстоять свои границы. Часто это заканчивается конфликтом, обидой или молчаливым недовольством. Ассертивное поведение — ключ к конструктивному диалогу и открытому общению», — пояснила специалист.

Она посоветовала для развития ассертивного говорения ориентироваться на универсальную фразу: «Я чувствую Х, когда ты делаешь/не делаешь Y. Поэтому я прошу тебя о Z». Это означает, что человек следует ненасильственному типу общения, при котором честно раскрывает свои чувства от поступка собеседника и предлагает ему решение потенциально конфликтной ситуации.

При таком стиле общения важно соблюдать некоторые правила. В частности, Бережная порекомендовала избегать оценок и ярлыков, стараясь честно констатировать факт. Например, вместо обвинения в создании беспорядка просто сказать: «Я вижу, что ты оставил вещи там-то и там». Такой подход позволит избежать защитной реакции, считает психолог. Кроме того, следует озвучить свои эмоции от ситуации – например, сообщить, что это расстраивает, огорчает. И, наконец, важно четко сформулировать свою просьбу – к примеру, предложить убрать вещи в шкаф. Делать это нужно без обвинения и с позитивным настроем, считает Бережная.

Однако ассертивность предполагает, что оба собеседника готовы друг друга слышать, подчеркнула эксперт.

«Если один говорит на языке ассертивности, а другой находится в режиме защиты или нападения, общение не задастся», — заключила психолог.

До этого PR-специалист, директор по PR- и GR-коммуникациям ООО «Вместе.ПРО» Ляйсира Марат рассказала, что часто основным барьером на пути к общению становится страх быть отвергнутым. По ее словам, из-за сосредоточенности человека на своем страхе он перестает быть искренним, его реплики звучат неестественно, а мозг отказывается генерировать идеи для разговора, отметила специалист. Справиться с этим достаточно простым переносом фокуса внимания на внешние обстоятельства – обстановку, другого человека, детали, считает специалист.

