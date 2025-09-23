Россиянам раскрыли секрет успешного общения с любым человеком

Многие люди сталкиваются со страхом начинать или поддерживать беседу с малознакомым человеком, не могут найти тему для разговора и «замирают», теряя возможность установить контакт. Основным барьером на пути к общению становится страх быть отвергнутым, объяснила 360.ru PR-специалист, директор по PR- и GR-коммуникациям ООО «Вместе.ПРО» Ляйсира Марат. По ее словам, важно в первую очередь проявить наблюдательность и перенести внимание с внутренних переживаний на внешний мир.

Из-за сосредоточенности человека на своем страхе он перестает быть искренним, его реплики звучат неестественно, а мозг отказывается генерировать идеи для разговора, отметила специалист. По ее словам, справиться с этим достаточно простым переносом фокуса внимания на внешние обстоятельства.

«Ключевым инструментом становится наблюдательность, — подчеркнула Марат. — Она выполняет двойную функцию — переключение фокуса внимания: человек перестает анализировать свои опасения и переключается на обстановку, другого человека, детали. Также становится источником тем».

Проявив внимательность, можно найти десятки тем для разговора – от окружающей обстановки до погоды или книги в руках собеседника, считает эксперт. Важно учитывать, что интересная беседа не начинается с гениальных фраз – достаточно обычного искреннего интереса, комплимента или вопроса. Это объясняется тем, что людям нравится, когда их замечают, проявляют заинтересованность в их характере, а вот фальшь обычно сразу чувствуется и ограничивает свободное общение.

Специалист посоветовала чаще задавать простые, открытые вопросы, например, спрашивать, что именно человеку понравилось в том или ином явлении, что его привело в данное место, какие у него хобби и так далее. Важно не навязывать собеседнику свое мнение, а дать ему высказать собственную точку зрения, считает Марат. Для делового общения она порекомендовала ориентироваться на профессиональные тренды, опыт, отраслевые события, а также держать в голове цель беседы, что позволит сделать ее эффективной и результативной, а не просто пустым времяпрепровождением.

До этого клинический психолог, доцент РГГУ Родион Барабанов рассказал, что при общении с детьми родителям необходимо создать такую атмосферу, при которой дети будут чувствовать себя уверенно и комфортно, но при этом осознавать, что перед ними взрослый человек, который способен взять на себя ответственность. Специалист также посоветовал общаться с ребенком на равных, проявляя искренний интерес к его мыслям, переживаниям и эмоциям.

Ранее психолог объяснил, как распознать энергетического вампира.