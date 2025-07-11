Психолог объяснил, как распознать энергетического вампира

Бывает ощущение, когда разговор с кем-то заканчивается, а ты обессилен. Не было ссор, скандалов — просто встретились, поговорили, а потом чувствуешь себя выжатым лимоном: опустошен и потерян. Один раз это могла быть просто усталость, но если ситуация повторяется — вы общались с тем, кого в народе называют энергетическим вампиром, рассказал «Газете.Ru» клинический психолог Станислав Самбурский.

«В психологии мы говорим о феномене эмоциональной зависимости и нарушении личностных границ. В простом варианте — человек не умеет регулировать свои эмоции самостоятельно и невольно использует других, чтобы «подпитаться». Это может быть осознанно, а может — на автомате. Он просто пришел, пожаловался, вылил ушат обид — и ему стало легче. А вам? Такой человек не обязательно токсичный, опасный или злой. Но после общения с ним вы чувствуете не тепло — а истощение. Это и есть главный маркер: ваша энергия уходит, а не возвращается», — объяснил он.

Психолог также перечислил признаки энергетического вампира.

«Они всегда в миноре. Жалобы — их основной жанр. «Как дела?» превращается в стендап о том, как все плохо. Они делают вас ответственным за их настроение. Если вы не ответили сразу — «значит, я обиделся». Если отказались встретиться — «тебе все равно». Вы рядом с ними чувствуете вину. Даже если ничего не сделали. Просто за то, что вы в ресурсе, когда они — нет. Они требуют все больше: времени, внимания, сил. И никогда не спрашивают: «А как ты?» — максимум: «Ну ты-то справишься». Вампиры бывают обаятельны, остроумны, артистичны. Потому что это тоже способ притянуть, увлечь и высосать энергию жертвы. Как говорила одна моя клиентка: «Он просто рассказывал, как его никто не понимает. И я не заметила, как перестала понимать себя», — рассказал он.

Самбурский также привел историю из практики.

«Женщина, 37 лет, бизнес-аналитик. Умная, успешная, в терапии с тревожным расстройством. У нее есть подруга, после общения с которой она «выпадает на сутки, чувствует панику и злится на всех подряд, будто чужая боль вросла». Подруга часто звонит, у нее вечно беда: муж, дети, начальник. Если ей не ответить — обижается. Мы начали разбирать динамику: клиентка входила в эмоциональное слияние — то есть ее границы между «я» и «подруга» размывались. Слияние — это не сочувствие, это утрата себя. Спасая другого, ты теряешь контакт с собой. В терапии мы учились говорить: «Я тебя слышу. Я рядом. Но я не могу нести это за тебя». Через три месяца клиентка впервые отказалась от «разговора ни о чем» — и осталась в своей энергии. Это было маленькое, но сильное «да» себе», — поделился психолог.

По словам Самбурского, вампиризм — это не только про другого человека. Это про то, что у вас можно взять. Вы идеальная добыча, если: не умеете отстаивать личные границы, боитесь быть «плохим» и отказывать, чувствуете вину, когда выбираете себя, думаете, что «помогать — всегда хорошо».

«Это не упрек, а приглашение пересмотреть: где вы теряете себя, бросаясь спасать и постоянно выступая жилеткой», — подчеркнул психолог.

Если вы оказались рядом с вампиром, то разделяйте чувства и действия. Вы можете сочувствовать — но не спасать. Поддерживать — но не решать. Быть рядом — но не погружаться. Учитесь говорить «нет». Это не грубость, а важнейший навык. И каждый раз, когда вы говорите «нет» там, где раньше говорили «ладно» — вы возвращаете себе кусочек силы.

«Сократите контакт. Не надо устраивать драмы. Просто сократите частоту. Переведите в текст. Ответьте позже. Пусть «все идет по плану» — только по вашему. И разговаривайте честно. Иногда вампиры — это наши близкие. И если отношения важны — стоит сказать: «Ты мне дорог, но после твоих рассказов я чувствую себя плохо. Мне нужно пространство», — посоветовал он.

В эмоциональном слиянии границы между «я» и «другие» стираются. Человек начинает чувствовать чужие эмоции как свои, брать на себя ответственность за другого, терять способность различать: это мое или его? Часто возникает у людей с высоким уровнем эмпатии и низкими границами.

«Если после общения с кем-то вы чувствуете себя хуже, чем до — это сигнал. Не обязательно диагноз, не приговор. Просто повод задать вопрос: а где в этом контакте я? Не всякий, кто жалуется, — вампир. Не всякий вампир — злой. Но каждый раз, когда вы выбираете себя — вы становитесь меньше похожей на жертву. И больше — на того, кто умеет беречь свою жизнь», — резюмировал Самбурский.

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