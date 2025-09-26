В России будут штрафовать за нарушение в подготовке к отопительному сезону

Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект о введении административной ответственности за неустранение нарушений при подготовке к отопительному сезону. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Новые правила дополнят Кодекс об административных правонарушениях, они коснутся теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями. Так, в случае, если они не смогут подготовиться к отопительному сезону, получат штрафы от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для юридических.

Аналогичные штрафы предусмотрены и для муниципалитетов, а также для потребителей тепловой энергии, управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Гражданам будет выноситься предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что российским властям нужно отказаться от единовременного начала отопительного сезона и перейти к гибкому регулированию. Он предложил рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию и начинать отопительный сезон не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям. Речь идет о старых и аварийных зданиях с неутепленными фасадами.

Ранее потолок рухнул прямо на кровать после начала отопительного сезона в уральском городе.