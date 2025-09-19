Потолок рухнул прямо на кровать после начала отопительного сезона в уральском городе

Потолок обрушился в многоэтажке после запуска отопления в Первоуральске

Потолок рухнул прямо на хозяйскую кровать в уральском городе. Видео с места событий появилось в группе «Нетипичный Первоуральск» во «ВКонтакте».

Собственники квартиры в доме по адресу улица Набережная, 6, заявили, что обрушение потолка произошло после того, как над квартирой прорвало трубу отопления.

В результате перекрытия не выдержали, и горячая вода хлынула на спальное место. В момент ЧП в комнате никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Однако, судя по видео, имуществу владельцев жилья был нанесен значительный ущерб. Они обвинили в произошедшем директора местной УК «Наш дом» Антона Кропотина. Сейчас коммунальщики устраняют последствия инцидента.

По некоторым данным, спустя несколько часов аналогичная авария случилась в соседнем доме. Там после прорыва трубы на лестничной площадке вода затопила подъезд.

До этого потолок обвалился в школе №46 на улице Батарейной во Владивостоке. В момент происшествия рядом находились дети. В результате 12-летняя ученица получила травмы. По предварительным данным, у девочки диагностировано сотрясение мозга. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Опасную зону в школе незамедлительно огородили.

