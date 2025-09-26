На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве запустили горячую линию по вопросам отопления

Контакт-центр Москвы открыл горячую линию по вопросам отопления
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В публикации говорится, что линия работает по номеру: +7 800 100⁠-23⁠-29. Жители города могут позвонить и рассказать специалистам о неполадках, отсутствии тепла, недостаточном прогреве батарей и протечках.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что подача тепла по городским объектам уже началась. На данный момент подача тепла приоритетно реализована на социальных объектах и в многоквартирных домах.

Он отметил, что в административных зданиях отопление включается по заявкам. Чиновник подчеркнул, что работы по началу отопительного сезона проходят в штатном режиме и займут несколько дней.

Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий напомнил, что обращаться на линию следует, если батареи не включили в течение пяти дней с момента старта отопительного сезона.

Бирюков сообщал, что в столице начали подавать отопление 24 сентября. Решение о начале отопительного сезона в столице было принято в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха.

Ранее эксперт оценил идею депутатов ввести новую систему отопительного сезона.

