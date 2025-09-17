На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые раскрыли простой секрет снижения риска инсульта для полных людей

EASD: физические упражнения снижают риск инсульта у людей с ожирением
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Регулярные физические нагрузки после похудения помогают предотвратить развитие атеросклероза — главного механизма сердечно-сосудистых заболеваний, — тогда как прием препарата лираглутид (GLP-1 агонист, известный под брендом Saxenda) не оказывает такого эффекта. К такому выводу пришли исследователи Копенгагенского университета в Дании. Об этом сообщает European Association for the Study of Diabetes (EASD).

«Наши результаты показывают: для людей с ожирением, которые хотят не только удержать вес, но и защитить сердце, регулярные тренировки играют ключевую роль», — отметил руководитель исследования доктор Расмус Сандсдал.

В исследовании участвовали 215 взрослых с ожирением, но без диабета. Сначала все они восемь недель сидели на низкокалорийной диете (800 ккал в день) и в среднем похудели на 12%. Затем их случайным образом распределили на один из четырех вариантов поддержания веса: только упражнения, только лираглутид, комбинация двух подходов или плацебо.

Через год все группы сохранили потерянный вес, однако именно физическая активность оказала выраженное влияние на сосуды: у тренирующихся участников снизился уровень воспалительных маркеров в крови и улучшились показатели работы эндотелия (внутренней оболочки сосудов). Ультразвуковые измерения также показали уменьшение толщины сонных артерий — раннего признака атеросклероза. В группе, где использовался только препарат, подобных улучшений не наблюдалось.

«Обе стратегии помогли удержать вес, но именно упражнения снизили факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний независимо от массы тела», — пояснила профессор Сигне Серенсен Тореков, соавтор исследования.

Ранее был найден способ обнаружить болезнь Альцгеймера за много лет до появления симптомов.

