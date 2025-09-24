Исследование показало, что милкшейк может вызвать инсульт и деменцию

NYP: молочный коктейль может привести к деменции и инсульту

Британские ученые выяснили, что порция молочного коктейля способна моментально ухудшить кровоток, повышая риски инсульта и деменции, пишет New York Post.

В эксперименте участвовали молодые и пожилые мужчины. Им предлагался высококалорийный молочный коктейль (1362 калории, 130 г жира), который ученые назвали «мозговой бомбой». Измерения до и после его употребления показали, что жирная пища нарушает способность кровеносных сосудов расширяться. Пик негативного эффекта наступает через четыре часа.

Особенно тревожным оказалось то, что эти нарушения снижают способность мозга стабилизировать артериальное давление. У пожилых участников ухудшение кровотока было выражено примерно на 10% сильнее, что свидетельствует о их большей уязвимости.

Как поясняют ученые, насыщенные жиры провоцируют всплеск свободных радикалов, повреждающих клетки, и снижают уровень оксида азота, который важен для расслабления сосудов и транспорта кислорода к мозгу.

