Раскрыты причины внезапной глухоты

Sohu: молодежь внезапно теряет слух из-за позднего бодрствования и жирной пищи
true
true
true
close
Depositphotos

Факторами внезапной глухоты у молодежи, помимо прослушивания музыки на высокой громкости в наушниках, оказались позднее бодрствование и употребление жирной пищи, а также другие аспекты современной жизни. Об этом пишет портал Sohu.

Внезапной глухотой называют резкую потерю слуха на срок до трех суток. Одним из ее синдромов является заложенность в ушах и снижение слуха после пробуждения. Одной из причин внезапной глухоты является нарушение кровообращения во внутреннем ухе. Сосуды там отличаются малым размером и уязвимостью к закупорке и спазмам.

Жирная пища, долгое ношение наушников и откладывание отхода ко сну ведут к более быстрому изнашиванию этих сосудов. Кроме того, фактором ухудшения слуха может стать недавно перенесенная простуда или грипп.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий человек старше 65 лет страдает инвалидизирующей потерей слуха. Это состояние не только снижает качество жизни, но и может привести к социальной изоляции, когнитивному упадку и даже тяжелым формам депрессии.

Ранее сообщалось, что хронический стресс вызывает «глухоту» к сигналам будильника.

