Хронический стресс вызывает «глухоту» к сигналам будильника, выяснили ученые

Ученые из Института сна и циркадных ритмов в Цюрихе установили, что неспособность проснуться по будильнику возникает по четырем причинам, связанным с низким качеством сна. Результаты исследования опубликованы в журнале European Sleep Science Review (ESSR).

Доктор Маркус Штайнберг, ведущий специалист института, поделился результатами долгосрочных исследований, объясняющих, почему люди не всегда реагируют на сигнал будильника. По словам эксперта, это явление связано с нейрофизиологическими процессами в мозге, происходящими на различных стадиях сна. Особенно трудно разбудить человека на третьей и четвертой стадиях медленного сна, когда мозг максимально изолирован от внешних раздражителей.

Исследования выявили несколько факторов, влияющих на чувствительность к сигналам тревоги. К ним относятся недостаточная продолжительность сна, накопленная усталость, хронический стресс и нарушения циркадных ритмов. Штайнберг также отметил феномен «автоматического выключения», когда человек выключает будильник, не помня об этом.

Для повышения эффективности пробуждения эксперт советует использовать более естественные звуки будильника, так как они воспринимаются мозгом эффективнее, чем механические сигналы. Лабораторные исследования также подтвердили, что световые сигналы, имитирующие утренний свет, могут быть хорошей альтернативой для мягкого пробуждения.

Ранее ученые выяснили, как свет влияет на настроение и психическое здоровье.