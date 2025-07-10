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Врач рассказал, как не допустить развития глухоты с возрастом

20minutos: защита ушей от громких звуков в молодости сохраняет слух после 65 лет
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A.Laule/Global Look Press

Избежать потери слуха после 65 лет поможет отказ от ватных палочек и защита ушей от громких звуков с молодого возраста. Об этом заявил оториноларинголог Франсиско Маркес в интервью изданию 20minutos.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий человек старше 65 лет страдает инвалидизирующей потерей слуха. Это состояние не только снижает качество жизни, но и может привести к социальной изоляции, когнитивному упадку и даже тяжелым формам депрессии.

По словам оториноларинголога, считать ухудшение слуха «нормой» и не предпринимать никаких мер — одна из самых распространенных и опасных ошибок среди людей старшего возраста.

Как объяснил доктор Маркес, возрастная тугоухость связана с постепенным разрушением волосковых клеток во внутреннем ухе — именно они отвечают за восприятие и передачу звука в мозг.

На скорость разрушения клеток влияют как генетика, так и внешние факторы — например, хронический шум, а также такие заболевания, как диабет и гипертония (повышенное кровяное давление). Хотя полностью остановить возрастную потерю слуха невозможно, современные средства, такие как слуховые аппараты и кохлеарные импланты, позволяют сохранить способность к общению и улучшить качество жизни.

Маркес подчеркнул, что всем людям старше 50 лет следует регулярно проходить аудиологическое обследование — ранняя диагностика позволяет замедлить прогрессирование нарушений. Также он посоветовал с молодого возраста защищать уши от громких звуков, используя беруши или наушники с шумоподавлением.

Также доктор призвал отказаться от чистки слуховых проходов самостоятельно с помощью ватных палочек. Удаление серы, по словам врача, лучше доверить специалисту.

Ранее врач рассказал, почему опасно засыпать под белый шум.

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