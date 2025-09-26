На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд оштрафовал журналистку за унижение одной национальности

РИА Новости: журналистку Божену Рынску оштрафовали за унижение русских
true
true
true
close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Суд в Москве оштрафовал журналистку Божену Рынску (Малашенко) на 20 тыс. рублей за унижение русских. Об этом пишет РИА Новости.

«Малашенко Б.Л. публично в интервью, размещенном в сети Интернет, допускает высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских)», — говорится в приговоре.

Сейчас Рынска проживает в городе Юрмала в Латвии. У нее есть гражданство Израиля и РФ.

15 сентября суд в Москве оштрафовал блогера Божену Рынску на 20 тыс. рублей за возбуждение ненависти.

В мае 2025 года RT сообщало, что МВД РФ обнаружило в высказываниях Рынски признаки нарушения статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В марте того же года на Рынску написал заявление глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он попросил прокуратуру проверить журналистку на иностранное финансирование. Также отмечалось, что Рынска занималась «русофобской деятельностью», — в том числе называла россиян животными.

Кроме того, по данным RT, блогер получает деньги от основателя ЮКОСа Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) «взамен на лояльность и политические публикации в соцсетях».

Ранее журналистка Рынска заявила, что злится на себя за тоску по Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами