Суд оштрафовал журналистку за унижение одной национальности

Суд в Москве оштрафовал журналистку Божену Рынску (Малашенко) на 20 тыс. рублей за унижение русских. Об этом пишет РИА Новости.

«Малашенко Б.Л. публично в интервью, размещенном в сети Интернет, допускает высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских)», — говорится в приговоре.

Сейчас Рынска проживает в городе Юрмала в Латвии. У нее есть гражданство Израиля и РФ.

15 сентября суд в Москве оштрафовал блогера Божену Рынску на 20 тыс. рублей за возбуждение ненависти.

В мае 2025 года RT сообщало, что МВД РФ обнаружило в высказываниях Рынски признаки нарушения статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В марте того же года на Рынску написал заявление глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он попросил прокуратуру проверить журналистку на иностранное финансирование. Также отмечалось, что Рынска занималась «русофобской деятельностью», — в том числе называла россиян животными.

Кроме того, по данным RT, блогер получает деньги от основателя ЮКОСа Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) «взамен на лояльность и политические публикации в соцсетях».

Ранее журналистка Рынска заявила, что злится на себя за тоску по Москве.