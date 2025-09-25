В Эстонии ввели санкцию за «подстрекательство к сепаратизму»

Эстония ввела новую санкцию, направленную против лиц, обвиняемых в «подстрекательстве к сепаратизму». Под действие ограничительных мер попали несколько политических деятелей: бывший глава Гагаузии и лидер партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах, а также президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик, пишет РИА Новости.

Новая санкционная мера позволяет Эстонии запрещать въезд лицам, уличенным в участии или активной поддержке действий, нарушающих международное право за пределами страны. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Санкции также могут быть применены к лицам, подстрекающим к сепаратизму, подрывающим суверенитет государств или совершившим серьезное финансовое преступление, связанное с государственными средствами, включая коррупцию, или преступление, соответствующее признакам отмывания денег», — говорится в заявлении.

