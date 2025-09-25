На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии ввели санкцию за «подстрекательство к сепаратизму»

Эстония ввела новую санкцию за «подстрекательство к сепаратизму»
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА Новости

Эстония ввела новую санкцию, направленную против лиц, обвиняемых в «подстрекательстве к сепаратизму». Под действие ограничительных мер попали несколько политических деятелей: бывший глава Гагаузии и лидер партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах, а также президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик, пишет РИА Новости.

Новая санкционная мера позволяет Эстонии запрещать въезд лицам, уличенным в участии или активной поддержке действий, нарушающих международное право за пределами страны. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Санкции также могут быть применены к лицам, подстрекающим к сепаратизму, подрывающим суверенитет государств или совершившим серьезное финансовое преступление, связанное с государственными средствами, включая коррупцию, или преступление, соответствующее признакам отмывания денег», — говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что санкционные меры могут быть применены к лицам, пропагандирующим сепаратизм, подрывающим государственный суверенитет, а также причастным к серьезным финансовым преступлениям, связанным с государственными средствами, включая коррупцию и отмывание денег.

Ранее в Молдавии ограничили деятельность оппозиционной партии в преддверии выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами