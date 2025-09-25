На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, где расположится скандальная московская скульптура

Скульптуру «Большая глина № 4» установят во дворе офиса «Новатэк» в Москве
Илья Питалев/РИА «Новости»

Скандально известную скульптуру «Большая глина № 4» установят во внутреннем дворе офиса компании «Новатэк» на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщила искусствовед Софья Багдасарова в своем Telegram-канале.

«Прямо сейчас знаменитую уличную скульптуру, недавно покинувшую набережную у ГЭС-2, устанавливают на Ленинском проспекте, во внутреннем дворе здания «Новатэк», на углу с улицей Кравченко», — написала искусствовед.

Багдасарова отметила, что «Новатэк» принадлежит Леониду Михельсону. По ее словам, он является основателем фонда V-A-C и галереи «ГЭС-2».

Скульптура «Большая глина №4» Урса Фишера представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках. Она была установлена у Дома культуры «ГЭС-2» в 2021 году — тогда она стала мемом, поскольку москвичи и гости города увидели сходство работы с человеческими экскрементами.

В июле 2025 года начался демонтаж скульптуры. В «ГЭС-2» подчеркнули, что изменения происходят в рамках плановой ротации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме порадовались демонтажу скульптуры «Большая глина №4».

