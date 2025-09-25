На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Новороссийска сообщил о более 100 обращений жителей о повреждении домов

Жители Новороссийска направили 121 обращение о повреждении домов после атаки
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в Telegram-канале, что жители города оставили 121 обращение о повреждении квартир после атаки беспилотников.

«На протяжении всего дня проводится оценка ущерба и формирование списков для выплат компенсаций. От жителей поступило 121 обращение о повреждении жилых помещений, сегодня рабочими группами проведен обход и осмотр 98 квартир», — написал Кравченко.

По его словам, экспертная комиссия обследовала несущие конструкции, фасады и кровлю семи многоквартирных домов. По предварительным данным, в зданиях не выявлено повреждений, способных существенно повлиять на прочность или вызвать риск внезапного обрушения. Зафиксированы повреждения стеклопакетов, фасадов, внутренней отделки и перегородок. Окончательные выводы будут представлены в официальном заключении экспертизы.

24 сентября Кондратьев сообщил, что Новороссийск подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, вражеские беспилотники ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск».

По данным мэрии города, при атаке дронов ВСУ в Новороссийске пострадали восемь человек. Уточняется, что шестерых человек, в том числе одного несовершеннолетнего, госпитализировали. У троих из них диагностировали травмы средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии. Еще двое человек не выжили.

Ранее последствия удара украинского дрона по парковке в Новороссийске сняли на видео.

