В Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья пройдет День открытых дверей

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг
true
true
true
close
Министерство здравоохранения Московской области

В субботу, 27 сентября, жители Московской области смогут пройти бесплатный окноскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи проводится ежемесячно.

«Важно, что такие мероприятия позволяют заподозрить онкологические заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение», — сказал он.

В рамках Дня открытых дверей женщины смогут получить консультацию врача-онколога, пройти маммографию и УЗИ молочных желез, а мужчины — пройти ПСА-тест на рак простаты.

Кроме того, желающим будет доступна диагностика новообразований кожи, желудочно-кишечного тракта, легких, органов дыхания и кровеносной системы.

Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдет 27 сентября с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии).

