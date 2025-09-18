На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ивановской области мужчина завез попутчицу в безлюдное место и изнасиловал

В Ивановской области мужчину будут судить за изнасилование попутчицы
true
true
true
close
Shutterstock

В Ивановской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в изнасиловании случайной женщины. Об этом сообщает суд региона.

По версии следствия, 31-летний мужчина ехал по дороге ночью и в какой-то момент заметил девушку. Ей он рассказал, что является водителем такси, и предложил подвезти до ее дома.

«Потерпевшая, не подозревая о преступных намерениях, согласилась и села в машину», – сообщается в публикации.

В салоне фигурант сделал пассажирке предложение непристойного характера. После того, как она отказалась, мужчина отвез ее в безлюдное место и надругался.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Москве таксист совершал действия непристойного характера в отношении 15-летней пассажирки. Когда девушка находилась в салоне, фигурант снял штаны. После поездки школьница рассказала обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Ранее 13-летняя девочка забеременела от мужчины, который опоил ее и изнасиловал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами