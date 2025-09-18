В Ивановской области мужчина завез попутчицу в безлюдное место и изнасиловал

В Ивановской области мужчину будут судить за изнасилование попутчицы

В Ивановской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в изнасиловании случайной женщины. Об этом сообщает суд региона.

По версии следствия, 31-летний мужчина ехал по дороге ночью и в какой-то момент заметил девушку. Ей он рассказал, что является водителем такси, и предложил подвезти до ее дома.

«Потерпевшая, не подозревая о преступных намерениях, согласилась и села в машину», – сообщается в публикации.

В салоне фигурант сделал пассажирке предложение непристойного характера. После того, как она отказалась, мужчина отвез ее в безлюдное место и надругался.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Москве таксист совершал действия непристойного характера в отношении 15-летней пассажирки. Когда девушка находилась в салоне, фигурант снял штаны. После поездки школьница рассказала обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Ранее 13-летняя девочка забеременела от мужчины, который опоил ее и изнасиловал.