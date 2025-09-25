На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьница отдала мошенникам сбережения бабушки, испугавшись попасть в детдом

Shutterstock

В Чите жертвой телефонных мошенников стала 17-летняя школьница и ее бабушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Забайкальскому краю.

Как установили полицейские, аферисты более двух месяцев общались с девушкой. Представляясь сотрудниками разных ведомств, злоумышленники запугивали школьницу тем, что ее бабушке и дедушке грозит уголовная ответственность, а ее отправят в детский дом. После этого аферисты убедили несовершеннолетнюю провести «ревизию» денег родственников, продемонстрировать гаджеты пенсионеров и установленные на них приложения.

«Затем девочка подсмотрела у бабушки пароль от ее онлайн-банка и, созвонившись со злоумышленниками, рассказала сколько имеется денег на счете. Двумя транзакциями она перевела на указанные счета 1 136 090 рублей», — рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в Красноярске студент остался без наследства из-за мошенников.

