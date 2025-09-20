В Красноярске «сотрудники деканата» лишили студента наследства и сбережений

Студент из Красноярска поверил мошенникам и отдал им более семи миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

25-летнему студенту аферисты представились сотрудниками деканата и потребовали заполнить характеристику через специальный сайт. На странице он ввел свои данные, позже продиктовал «деканату» код из сообщения.

Студент понял, что стал жертвой мошенников, и позвонил указанному в форме документу. Затем лжесотрудница «Госуслуг» перевела звонок на «сотрудника Центробанка». Мужчина убедил пострадавшего в том, что его деньги в опасности, перевести их необходимо на специальный счет.

В течение нескольких дней молодой человек снимал средства и переводил на указанные аферистами реквизиты. По словам мужчины, у мошенников была грамотная речь, в своих требованиях они были последовательны. Всего он отдал неизвестным более 7,7 миллионов рублей.

«Все похищенные деньги являлись его личными сбережениями и средствами, полученными по наследству», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

