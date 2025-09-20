На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске «сотрудники деканата» лишили студента наследства и сбережений

В Красноярске студент остался без наследства из-за мошенников
true
true
true
close
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Студент из Красноярска поверил мошенникам и отдал им более семи миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

25-летнему студенту аферисты представились сотрудниками деканата и потребовали заполнить характеристику через специальный сайт. На странице он ввел свои данные, позже продиктовал «деканату» код из сообщения.

Студент понял, что стал жертвой мошенников, и позвонил указанному в форме документу. Затем лжесотрудница «Госуслуг» перевела звонок на «сотрудника Центробанка». Мужчина убедил пострадавшего в том, что его деньги в опасности, перевести их необходимо на специальный счет.

В течение нескольких дней молодой человек снимал средства и переводил на указанные аферистами реквизиты. По словам мужчины, у мошенников была грамотная речь, в своих требованиях они были последовательны. Всего он отдал неизвестным более 7,7 миллионов рублей.

«Все похищенные деньги являлись его личными сбережениями и средствами, полученными по наследству», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее московская пенсионерка купила мошенникам часы за 27,7 млн рублей и передала их курьеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами