В Башкирии неизвестный напал на женщину в подъезде дома и пытался затолкать в квартиру

В Уфе женщина отбилась от незнакомца, напавшего на нее в подъезде
true
true
true

В Уфе неизвестный ночью напал в подъезде на местную жительницу, та смогла от него отбиться. Видео, на котором слышны крики уфимки, опубликовал телеканал UTV.

По информации издания, инцидент произошел 22 сентября в одном из домов на улице Бабушкина. Судя по кадрам с камеры домофона, незнакомец стоял под дверью, звонил в разные квартиры, чтобы его пустили в подъезд. В какой-то момент ему удалось попасть внутрь. В это время в одну из квартир заходила женщина, которая возвращалась с работы. Незнакомец попытался зайти вместе с ней, но женщина стала кричать. Это остановило злоумышленника, и он сбежал.

«Ей удалось отбиться. Она кричала очень сильно, после чего он убежал. Но ее больше напугал тот факт, что никто даже не выглянул», — написала в домовом чате одна из жительниц.

В пресс-службе регионального МВД заявили, что проводят проверку опубликованной информации.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина жестоко избил женщину, а та отказалась писать заявление.

