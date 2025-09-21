На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Весь подъезд в крови»: мужчина избил женщину в подъезде дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мужчина жестоко избил женщину, а та отказалась писать заявление
Свердловчанин жестоко избил свою партнершу под камерой в подъезде. Видео опубликовал Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

ЧП произошло ночью 19 сентября в доме по адресу улица Булата Окуджавы, 7, в Нижнем Тагиле. На полураздетую женщин напал с кулаками и ножом ее сожитель. Судя по записи, он избил ее до крови, хватая за волосы и таская по бетонному полу. Жильцы вызвали полицию, но пострадавшая отказалась писать заявление на обидчика. После этого мужчина продолжил издевательства и даже, как сообщают свидетели, похитил женщину, поместив ее вместе с друзьями в багажник машины, и уехал в неизвестном направлении.

«На полу видны следы крови. Кажется, что на ее лице и теле не осталось живого места. Неравнодушные жильцы вызвали полицию. Сотрудники, опросив парочку, уехали. Как оказалось, зверски избитая дамочка просто-напросто отказалась писать заявление на своего обидчика. Она, видите ли, не имеет к нему претензий. После того как полиция уехала, он и дальше продолжил ее терзать», — отмечают жильцы.

По данным полиции, женщина жива. 20 сентября ее вызвали для повторного опроса. Проводятся проверки, по итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее ревнивый саратовец жестоко избил возлюбленную после «легкомысленного разговора» с мужчиной.

