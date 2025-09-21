«Весь подъезд в крови»: мужчина избил женщину в подъезде дома в Нижнем Тагиле

Свердловчанин жестоко избил свою партнершу под камерой в подъезде. Видео опубликовал Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

ЧП произошло ночью 19 сентября в доме по адресу улица Булата Окуджавы, 7, в Нижнем Тагиле. На полураздетую женщин напал с кулаками и ножом ее сожитель. Судя по записи, он избил ее до крови, хватая за волосы и таская по бетонному полу. Жильцы вызвали полицию, но пострадавшая отказалась писать заявление на обидчика. После этого мужчина продолжил издевательства и даже, как сообщают свидетели, похитил женщину, поместив ее вместе с друзьями в багажник машины, и уехал в неизвестном направлении.

«На полу видны следы крови. Кажется, что на ее лице и теле не осталось живого места. Неравнодушные жильцы вызвали полицию. Сотрудники, опросив парочку, уехали. Как оказалось, зверски избитая дамочка просто-напросто отказалась писать заявление на своего обидчика. Она, видите ли, не имеет к нему претензий. После того как полиция уехала, он и дальше продолжил ее терзать», — отмечают жильцы.

По данным полиции, женщина жива. 20 сентября ее вызвали для повторного опроса. Проводятся проверки, по итогам будет принято процессуальное решение.

