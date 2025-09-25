На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьникам новых регионов захотели оставить выбор между ЕГЭ и аттестацией

Рособрнадзор поддержал продление сдачи ЕГЭ в новых регионах до 2028 года
Виталий Аньков/РИА Новости

Рособрнадзор поддержал законопроект о продлении до 2027/2028 учебного года переходного периода сдачи ЕГЭ в новых регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство уточнило, что инициативу подготовили законодательным собранием Запорожской области и предполагает сохранение права выпускников выбирать формат итоговой аттестации. Школьники смогут получать аттестаты либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам промежуточной аттестации.

На этой же неделе депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» направили письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором предложили разрешить выпускникам школ пересдавать все предметы по выбору на ЕГЭ.

В июле лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что педагоги, которые участвуют в проведении ОГЭ и ЕГЭ, должны получать дополнительную 13-ю зарплату. По его мнению, необходимо установить на федеральном уровне фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка, которая аналогична ежегодной премии.

Ранее в Рособрнадзоре назвали число выпускников, получивших 100 баллов на пересдаче ЕГЭ.

