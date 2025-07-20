Названо количество выпускников, получивших 100 баллов на пересдаче ЕГЭ

Во время пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 3 и 4 июля еще 233 выпускника получили сто баллов на ЕГЭ. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Наибольшее количество получивших максимальный результат отмечается по профильной математике (80 человек) и литературе (56 человек)», — заявил он.

По словам Музаева, в указанные дни один из экзаменов пересдали свыше 135 тыс. выпускников, что на 30,5 тыс. больше, чем годом ранее.

До этого он сообщил, что результаты пересдачи ЕГЭ 2025 года были предоставлены выпускникам школ в установленные сроки, что позволило им своевременно подать документы в российские высшие учебные заведения. Он добавил, что расписание аттестации имеет ограниченные временные рамки, обусловленные, с одной стороны, окончанием учебного года, а с другой - сроками проведения приемной кампании в вузы.

Предоставление выпускникам возможности пересдачи экзамена было инициировано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2024 году. Воспользоваться этим правом могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по пересдаваемому предмету аннулируется.

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