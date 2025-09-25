На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Прикамье супруги просушивали овощную яму и оказались в больнице

В Пермском крае супруги получили ожоги во время просушивания овощной ямы
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае несоблюдение техники безопасности во время бытовых работ закончилось для супружеской пары госпитализацией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Инцидент произошел 24 сентября в Соликамске. Как уточнили в ведомстве, супруги просушивали овощную яму с использованием газовой горелки, которая со временем затухла.

«При повторном зажигании произошло воспламенение смеси с последующей вспышкой, из-за чего на мужчине и женщине загорелась верхняя одежда», — рассказали в МЧС.

Обоих пострадавших на скорой доставили в больницу, им диагностированы ожоги.

Ранее в Нижнем Новгороде врачи спасли юношу-зацепера с ожогами 75% тела.

