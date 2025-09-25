Якушев станет наставником 10 финалистов конкурса «Лидеры России. Политика»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Партия «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» старается как можно шире привлекать к работе молодежь, рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев на встрече с участниками конкурса «Лидеры России. Политика» в мастерской управления «Сенеж».

«Сейчас обсуждаем участие молодых людей в подготовке новой народной программы. Планируем, что этот документ будет интересен всем поколениям», — отметил Якушев.

Он добавил, что, чтобы завладеть аудиторией, нужно обладать определенными навыками.

«Учиться отвечать на сложные вопросы, говорить искренне — люди считывают обман. Нужно обладать определенными знаниями. Конечно, иметь подготовленную профессиональную команду и — желательно — опытного наставника», — сказал он.

По словам Якушева, победу одерживают те кандидаты, которые проводят максимальное количество личных встреч.

«В зависимости от того, как человек себя повел и как ответил на непростые вопросы, люди принимают решение. Искусственный интеллект — это здорово, но эмоциональный интеллект не заменит ничто», — сказал он.

Ранее встреча с финалистами конкурса «Лидеры России. Политика» прошла в Центральном исполкоме партии при участии секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева.

