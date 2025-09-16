На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, кто чаще всего страдает анорексией и почему

Психолог Сальникова: анорексией часто страдают подростки и женщины после декрета
Shutterstock

Анорексия представляет собой психическое расстройство пищевого поведения, характеризующееся полным или частичным отказом от пищи и стремительной потерей веса. Как отметила в беседе с «Радио 1» психолог Дарья Сальникова, у людей с этим диагнозом сохраняется физиологическая потребность в питании, но полностью отсутствует аппетит.

Специалист уточнила, что наиболее уязвимой группой традиционно являются девочки-подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Однако в последнее время участились случаи анорексии среди молодых матерей после декрета.

«Это могут быть последствия послеродовой депрессии или после того, как матери перестают кормить молоком и как бы начинают следить за своим весом, доводя организм до истощения. К тому же, бессонные ночи, смена образа жизни, общества играют роль», — объяснила Сальникова.

Психолог также обратила внимание на тревожную тенденцию роста числа случаев анорексии среди людей в возрасте 17-25 лет. По ее наблюдениям, часто это личности с выраженным перфекционизмом.

Как сообщает The Paper, недавно 39-летняя китаянка попала в больницу Шанхая в тяжелом состоянии. Известно, что ранее пациентка весила 80 кг, но похудела до чуть более 40 кг, принимая в день до 200 «розовых таблеток» — японское безрецептурное слабительное с активным веществом бисакодилом.

Ее случаем заинтересовался гастроэнтеролог Чэнь Ции, который описал анамнез пациентки. Оказалось, что женщина на протяжении восьми лет боролась с запорами после диет, бесконтрольно используя различные слабительные. В результате у нее развились анорексия, сильное недоедание и атрофия кишечника.

Ранее в Петербурге семиклассница решила быстро сбросить вес и попала в реанимацию.

