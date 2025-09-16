Психолог назвала неожиданную причину подростковой анорексии

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог Сальникова: неизвестность может довести подростка до анорексии
Незнание того, как поступать в тех или иных жизненных ситуациях, может довести подростка до анорексии — расстройства пищевого поведения, характеризующегося полным или частичным отказом от пищи и стремительной потерей веса. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила психолог Дарья Сальникова.

«Как дружить с мальчиками? — Непонятно. Как дружить в компаниях с девочками, когда только начинаются отношения? — Непонятно. Куда поступать? — Непонятно. Как взаимодействовать с родителями, когда ты меняешься? — Непонятно. То есть анорексия — это понятный, достижимый путь, который девочка может контролировать», — объяснила Сальникова.

Чаще всего, по ее словам, анорексией страдают люди с завышенным перфекционизмом или те, кто не обладает гибкостью мышления и адаптации.

Журнал Molecular Psychiatry писал, что анорексия может быть связана с изменениями в работе химических веществ в мозге, которые регулируют аппетит и удовольствие от еды.

Новое исследование показало, что у людей с анорексией в мозге активизируются особые молекулы — опиоидные рецепторы. Опиоиды — это вещества, которые влияют на восприятие боли, ощущение удовольствия и аппетит.

Ранее школьница из Петербурга попала в реанимацию из-за шуток о ее весе.

