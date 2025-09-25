Удаленщикам рассказали, как правильно поддерживать физическую активность

Сидячий образ жизни, характерный для удаленных работников, может приводить к повышенной усталости, дискомфорту и болям в спине. Как сообщила РИАМО тренер сервиса бережного фитнеса WowFit Анастасия Шаповалова, предотвратить негативные последствия помогут регулярные короткие тренировки в течение рабочего дня.

К слову, как подсчитала газета «Известия» по данным Росстата, на середину 2025 года женщины впервые за пять лет стали находить работу быстрее мужчин: в среднем на это уходило пять месяцев и три дня — на четыре дня меньше, чем у мужчин.

«Начинать лучше с малого: делать короткие подходы по 3-5 минут, без резкого увеличения нагрузки. Тренировка должна в первую очередь бодрить, а не утомлять, поэтому высокая интенсивность здесь не требуется», — сказала Шаповалова.

Она добавила, что следует ориентироваться на собственные периоды пика и спада продуктивности: у большинства упадок сил происходит после обеда, именно в это время тренировка даст наилучший эффект.

Основатель и руководитель туристического агентства Анастасия Науменко до этого поделилась рекомендациями по повышению продуктивности на удаленной работе. По ее мнению, ключевым фактором является создание четкого распорядка дня с фиксированным временем начала и окончания рабочего времени, что помогает поддерживать дисциплину и избегать нарушения режима.

