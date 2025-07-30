На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему компаниям выгодно переводить россиян на удаленку

HR-эксперт Мурадян: удаленка выгодна компаниям, а работникам – нет
true
true
true
close
Shutterstock

В мире наблюдается тренд на отказ от удаленной работ. При этом самим компаниям возвращение сотрудников не столь важно, а иногда и менее выгодно, отметил в беседе с НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в беседе с НСН.

«С точки зрения краткосрочных и среднесрочных перспектив даже выгодно, чтобы люди не возвращаются в офис, потому что меньше офисного пространства надо арендовать, меньше расходников уходит, минимум травм на рабочем месте – много плюшек», — пояснил специалист.

В то же время он призвал учитывать, что повышение чаще получают работники, которые трудятся в офисе, общаются лично с коллегами и начальством, а значит для них удаленка не столь выгодна. Компаниям проще таким образом взращивать для себя таланты, поэтому на ключевых должностях всегда работают люди, которые ездят в офис, подчеркнул Мурадян. Во многом по этой причине в целом по миру начался тренд на отказ от удаленки – зарубежные компании активно переводят своих сотрудников в офис или предлагают им гибридный график, заключил эксперт.

До этого исполнительный директор и соучредитель компании ООО «СингПроПлюс» Алексей Жилов рассказал «Газете.Ru», что в России также наблюдается устойчивая тенденция возвращения компаний к офисному формату работы. Основной причиной этого шага является стремление повысить эффективность труда: удаленная работа, введенная в период пандемии, в некоторых случаях привела к снижению продуктивности сотрудников. Работая из дома, многие сталкиваются с отвлекающими факторами, что может негативно сказываться на рабочих показателях, отметил специалист.

Ранее в Госдуме не поддержали обязательный перевод беременных женщин на удаленку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами