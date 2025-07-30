Эксперт объяснил, почему компаниям выгодно переводить россиян на удаленку

В мире наблюдается тренд на отказ от удаленной работ. При этом самим компаниям возвращение сотрудников не столь важно, а иногда и менее выгодно, отметил в беседе с НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в беседе с НСН.

«С точки зрения краткосрочных и среднесрочных перспектив даже выгодно, чтобы люди не возвращаются в офис, потому что меньше офисного пространства надо арендовать, меньше расходников уходит, минимум травм на рабочем месте – много плюшек», — пояснил специалист.

В то же время он призвал учитывать, что повышение чаще получают работники, которые трудятся в офисе, общаются лично с коллегами и начальством, а значит для них удаленка не столь выгодна. Компаниям проще таким образом взращивать для себя таланты, поэтому на ключевых должностях всегда работают люди, которые ездят в офис, подчеркнул Мурадян. Во многом по этой причине в целом по миру начался тренд на отказ от удаленки – зарубежные компании активно переводят своих сотрудников в офис или предлагают им гибридный график, заключил эксперт.

До этого исполнительный директор и соучредитель компании ООО «СингПроПлюс» Алексей Жилов рассказал «Газете.Ru», что в России также наблюдается устойчивая тенденция возвращения компаний к офисному формату работы. Основной причиной этого шага является стремление повысить эффективность труда: удаленная работа, введенная в период пандемии, в некоторых случаях привела к снижению продуктивности сотрудников. Работая из дома, многие сталкиваются с отвлекающими факторами, что может негативно сказываться на рабочих показателях, отметил специалист.

Ранее в Госдуме не поддержали обязательный перевод беременных женщин на удаленку.