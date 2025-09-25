На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Китайцы в шоке»: пассажиров самолета, задевшего Superjet, оставили ночевать в Шереметьево

В Шереметьево разместили на полу китайцев, чей самолет столкнулся с российским
от корреспондента «Газеты.Ru»

Самолет китайских авиалиний столкнулся с российским в Шереметьево вечером 24 сентября, рейс перенесли. Пассажиров оставили в аэропорту ночевать на туристических пенках, рассказал корреспондент «Газеты.Ru», находящийся в аэропорту.

«Пассажиров доставили в терминал С и с 20:00 они ночуют на спортивных пенках, которые выдал аэропорт. Причем вылет обещан в формате «мы попробуем посадить» в 15:00. Китайцы не протестуют, но явно в шоке», — сказал он.

При подготовке к вылету, как сообщили в аэропорту, 24 сентября в 20:38 соприкоснулись самолет авиакомпании «Россия», рейс МоскваСанкт-Петербург и китайских авиалиний Hainan Airlines, рейс Москва — Пекин. В 1:31 ночи 25 сентября в Telegram-канале Шереметьево появилась информация о том, что 264 пассажира китайских авиалиний будут размещены в гостиницах. Вылет планируется «по готовности» резервного борта, сообщили в аэропорту, не уточнив конкретное время.

