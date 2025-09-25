В аэропорту Венесуэлы разбился бизнес-джет, судьба пилотов неизвестна

В Венесуэле в международном аэропорту Симона Боливара в Майкетии потерпел крушение самолет Learjet 55. Об этом сообщает в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Национальный институт гражданской авиации страны INAC.

Там заявили, что бизнес-джет упал в 12:52 (24 сентября в 19:52 мск).

«Удалось извлечь двух пассажиров живыми, им немедленно оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное», — добавили в INAC.

Газета La Nación пишет, что густой столб дыма на месте аварии был виден из Каракаса. Авиасообщение временно остановили.

По предварительной информации, авария могла произойти во время взлета, когда у воздушного судна взорвалось колесо, или во время захода на посадку, когда сильные порывы ветра затруднили его приземление. На борту, кроме двух пассажиров, находились два пилота. Официальных данных об их судьбе нет.

Два дня назад в Бразилии у города Акидауана рухнул самолет, на борту которого находились всемирно известный китайский архитектор Концзянь Ю и режиссеры Луиш Ферраш и Рубенс Криспим — младший. Воздушное судно Cessna с пассажирами и пилотом взорвалось после удара о землю. Крушение произошло в труднодоступном районе, что осложнило работу экстренных служб.

Ранее самолет с пассажирами полчаса кружил над аэропортом из-за уснувшего диспетчера.