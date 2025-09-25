Россиянам рассказали, как приготовить итальянский суп аквакотта

Итальянский суп аквакотта можно приготовить из простых ингредиентов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

На четыре порции потребуются четыре луковицы среднего размера, корень сельдерея, 1 кг очищенных томатов, четыре веточки базилика, 50 мл растительного масла, четыре яйца, 50 г тертого пармезана, соль, перец по вкусу, а также четыре куска хлеба или багета. Лук и сельдерей нужно очистить и мелко нарезать, после чего поместить в кастрюлю, залить водой так, чтобы овощи были чуть погружены, добавить масло, базилик, соль, перец и тушить на слабом огне, пока жидкость не выпарится.

«Затем добавьте помидоры и 400 мл воды, варите еще 20 минут. Аккуратно разбейте яйца одно за другим в кастрюлю, накройте крышкой и через три минуты выключите огонь. В каждую тарелку положите кусок хлеба, посыпьте тертым пармезаном и аккуратно выложите яйцо», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что пересоленное блюдо можно спасти, если прибегнуть к лайфхакам. Так, например, в пересоленный суп можно добавить немного воды или картофель, который вытянет лишнюю соль. Его нужно очистить, разрезать и положить в суп на 10–15 минут, после чего — убрать.

