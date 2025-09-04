Россиянам объяснили, сколько можно хранить суп в холодильнике, чтобы не отравиться

Сохранение свежести и безопасности супа в холодильнике зависит от нескольких ключевых факторов: ингредиентов, условий и температуры хранения, рассказала «Газете.Ru» доктор биологических наук, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

Так, овощные и грибные супы хранятся 3-4 дня. Мясные и куриные бульоны — 4-5 дней. Рыбные супы — 1-2 дня (из-за высокой скорости окисления). Молочные и сливочные супы — 2-3 дня.

«Важна температура хранения. Суп должен остыть до комнатной температуры не более двух часов, после чего его следует убрать в холодильник при температуре не выше +4°C. Учитывайте и герметичность контейнера — плотно закрытая крышка предотвращает впитывание посторонних запахов и размножение бактерий. Что касается повторного нагрева, то кипячение супа может продлить срок хранения на 1–2 дня, но многократный подогрев ухудшает вкус и пищевую ценность», — сказала она.

При нарушении условий хранения возможно: появление кислого запаха, изменение консистенции (слизь, расслоение), неестественный цвет или пена на поверхности.

«Для лучшего сохранения можно поставить кастрюлю с холодной водой или разделить суп на небольшие порции. Если суп нужно хранить дольше пяти дней, лучше заморозить его в герметичных контейнерах (срок – 2–3 месяца). Подписывайте контейнеры с датой приготовления, чтобы избежать случайного употребления просроченного продукта», — рекомендовала специалист.

Соблюдая условия хранения, можно безопасно употреблять суп в течение 3-5 дней. Однако при малейших сомнениях в свежести продукта стоит отказаться от его употребления во избежание пищевого отравления.

