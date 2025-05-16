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Шеф-повар поделился лайфхаками, как спасти пересоленное блюдо

Pravda.Ru: вода поможет спасти пересоленный суп
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Shutterstock/Gorloff-KV

Пересоленное блюдо можно спасти, если прибегнуть к лайфхакам. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

Так, например, в пересоленный суп можно добавить немного воды или картофель, который вытянет лишнюю соль. Его нужно очистить, разрезать и положить в суп на 10–15 минут, после чего — убрать. В кашу можно добавить воду, крахмал или муку, чтобы сделать вкус мягче.

Если были испорчены соус или запеканка, можно вмешать в них сметану или йогурт, томатные блюда — немного сахара или меда. Эксперты уточнили, что в последнем случае важно не переборщить.

«Если ничего не помогает — подавайте блюдо с мягким гарниром: рисом, картофелем, макаронами. Они уравновесят вкус, «впитают» лишнюю соль и сделают еду съедобной», — добавили в сообщении.

Шеф-повар Григорий Малышев до этого рассказал, что блины лучше выпекать на сковороде с толстым дном, чтобы они не прилипали. По его словам, лучшим вариантом станет чугунная посуда. Помимо этого, он порекомендовал хорошо нагреть ее и смазать маслом перед выпеканием.

Ранее шеф-повар объяснил, почему ресторанные сырники вкуснее домашних.

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