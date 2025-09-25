Юрист объяснил, в каком случае за выброс мусора грозят огромный штраф и уголовка

В интернете активно обсуждают сообщения о существенных наказаниях, которые грозят россиянам за выброс в мусорные баки картонных коробок и прочих крупных предметов. Как пояснил в беседе с 360.ru доцент департамента международного и публичного права Финуниверситета при правительстве России Игорь Семеновский, штрафы могут наложить, если коробки приравняют к крупногабаритным твердым коммунальным отходам – такой вид мусора допустимо выбрасывать строго в специальные контейнеры, а не в общие баки.

Также на обычных контейнерных площадках нельзя оставлять строительный мусор, отходы, оставшиеся после капремонта, батарейки, лампы, градусники и покрышки. Такой мусор должен утилизироваться отдельно, подчеркнул юрист. Нарушение этого правила грозит штрафом до 3 тыс. рублей. Такое же наказание предусмотрено за фантик, выброшенный мимо урны. Причем, если будет доказано, что это нанесло ущерб людям или животным, то штраф вырастет до 8 тыс. рублей, предупредил эксперт.

Если же россиянин выбросит мусор из автомобиля, прицепа или с мотоцикла, то за это уже грозит штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Если мусор выброшен на особо охраняемую природную территорию, штраф составит 4 тыс. рублей с конфискацией.

«За выброс на улице или на природе (за исключением случаев на особо охраняемых природных территориях) обычного фантика, окурка, да и просто большого мусорного мешка с остатками еды или упаковки, уголовная ответственность такому нерадивому гражданину грозить не будет», — отметил Семеновский.

Важно также учитывать, что если россиянин выбрасывает ядовитые химикаты, радиоактивные вещества и прочие предметы, которые могут нанести вред здоровью и жизни людей и животных, то в этом случае уже наступает уголовная ответственность.

До этого председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин предупредил, что в России нельзя выносить крупногабаритный мусор на обычные контейнерные площадки. Это касается старой техники, мебели, напольных покрытий и так далее. Причем есть федеральные нормы административной ответственности, но каждый регион вправе вводить свои правила и наказания – так, например, в Московской области есть статья и для дачников, которые оставляют мусор на дороге.

