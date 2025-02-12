Россиянам рассказали, что им грозит за неправильный выброс мусора

В России нельзя выносить крупногабаритный мусор на обычные контейнерные площадки. Это касается старой техники, мебели, напольных покрытий и так далее. За нарушение этого правила грозит штраф, размер которого зависит от конкретного региона, рассказал 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин.

Для крупногабаритного мусора во дворах устанавливают специальные контейнеры — только в них его можно выбрасывать. Есть федеральные нормы административной ответственности, но каждый регион вправе вводить свои правила и наказания. Так, в Московской области есть статья и для дачников, которые оставляют мусор на дороге, объяснил юрист. Причем наказать могут и регоператора, если он вывезет строительный мусор не на тот полигон.

За неправильную утилизацию мусора крупногабаритного и строительного мусора предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 5 тысяч рублей. Если же игнорирование норм привело к причинению вреда другим людям или природе, то сумма штрафа вырастет до 7 тысяч рублей, рассказал юрист.

«Гражданин может обжаловать вынесенное решение в том органе, который его оштрафовал, если не считает себя виновным, — отметил Крохин. — Также есть вариант оспорить штраф через суд.

Такие шаги нужно предпринять, если человек столкнулся с тем, что кто-то оставил строительный мусор на его участке. В других ситуациях, когда владелец действительно виноват, лучше поторопиться с оплатой штрафа, заключил юрист.

Напомним, россиянам нельзя вывозить на свалки «потенциально опасные предметы». К ним относятся телефоны, ртутные лампы, термометры и другое. Кроме того, жители обязаны отдавать автомобильные шины, строительные отходы, компьютеры, бытовую технику, химию, листья, траву и спилы деревьев, лампочки и аккумуляторы в пункты сбора или в магазины.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья смогут заказать вывоз крупногабаритного мусора онлайн.